【値下げ】Bacchus WJB-360M

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BacchusのWJB-360Mです。4.5年ほど前に購入しましたが、あまり使うことなく整理のため出品です初心者用でよく用いられる型になります。付属品:ケース（下部破れあり）ストラッブ（デニム柄）種類···エレキベースシリーズ···Bacchus