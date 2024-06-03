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【値下げ】Bacchus WJB-360M
商品番号 K43652517419
商品名

【値下げ】Bacchus WJB-360M
ブランド名 Kankle
特別価格 税込 5,280 円
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商品詳細

BacchusのWJB-360Mです。4.5年ほど前に購入しましたが、あまり使うことなく整理のため出品です初心者用でよく用いられる型になります。付属品:ケース（下部破れあり）ストラッブ（デニム柄）種類···エレキベースシリーズ···Bacchus
http://narcologia.ru/goods/scissoring373196.html
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