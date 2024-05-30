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【良品】YAMAHA フルート YFL-211S Eメカ ハードケース付 初心者
商品番号 B42328137170
商品名

【良品】YAMAHA フルート YFL-211S Eメカ ハードケース付 初心者
ブランド名 ヤマハ
特別価格 税込 6,929 円
在庫状況 あり

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商品詳細

YAMAHA　YFL-211Sヤマハ　フルートEメカニズム装着モデル付属品ハードケース　メンテナンスロッド年代品のため多少の使用感はありますが、目立ったキズや汚れはなく、これからも長くご愛用いただける状態の商品になります(*^^*)タンポの状態も良好！専用クリーナーにて磨き上げ済み！あくまでも中古品の為、神経質な方の購入はご遠慮下さいm(__)m即購入ok！お気軽にご質問下さい☆種類...フルート
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