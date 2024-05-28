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美品　ヤマハ　YAMAHA No.5トムソン椅子　ホワイト　グランドピアノ
商品番号 R84868951135
商品名

美品　ヤマハ　YAMAHA No.5トムソン椅子　ホワイト　グランドピアノ
ブランド名 ヤマハ
特別価格 税込 12,900 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ヤマハNo.5YAMAHA製のトムソン椅子No.5です。本体にYAMAHAのステッカー金具にYAMAHAロゴがあります。白色のトムソン椅子です。全体的に綺麗な状態だと思いますが小傷や塗装面の補修跡などはあります。あくまで中古品ですのでご了承の程よろしくお願い致します。上げ下げ、高さ調節の動作などスムーズです。ピアノ椅子として使用するには何も問題ございません。アップライトピアノ　グランドピアノ背もたれ椅子　ピアノ椅子　日本製
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