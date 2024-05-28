TASCAM CDプレーヤー DJ機器 CDJ CD-DJ1

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TASCAMDJ機器/CDJ/CD-DJ1付属品/完品です。状態/動作OKです。使用に伴うスレや小傷などは見られますが動作に影響するような傷、汚れはございません。ディスプレイに埃のような物が見られますが使用には影響ございません。Mixwellとのコラボレーションデザイン。DJシーン待望の超軽量1kg。コンパクトで即戦力なポータブルCD/MP3プレーヤー。アンチショックメモリー(7秒)を搭載、振動にも強く、MP3再生にも対応。MIxwellは、世界的なDJターンテーブリストを多くサポートしていることで有名な、アメリカのクロージング・ブランドです。