全日空商事 ANA B777-300ER JA777A 1/200

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※お手数ですが、ご購入前の注意点につきまして、プロフを一読お願いいたします！※即購入された際にはプロフを承諾いただいたと判断いたしますのでご了承ください。ANAB777-300ERモデルとなります。当該モデルは全日空商事企画発売です。Scaleは1:200です。登録記号はJA777Aです。ModelNoはNH20017となります。材質はABS樹脂製です。商品状態は新品、未使用です。現在では販売されておらず絶版となっております。2008年に羽田空港第2ターミナルANAFESTA様で直接新品で購入し、未使用のまま自宅の冷暗所にて大切に保管しておりました。モデルの状態の確認および撮影のため一度開封いたしました。ご了承ください。直接手を触れず画像6のとおり、手袋を着用の上触れております。画像8のとおり、スタンド及び銘板プレートが付属いたします。以下やその他の製造工程上発生した本体及び外箱の個体差(小傷、塗装や歪みなど)につきましては責任を負いかねます。ご容赦ください。(当時の商品到着時の状態)⇒画像9枚目赤印の部分が僅かに開いてしまう状態⇒画像10及び11枚目赤印部分10mm位の僅かな傷配送中の箱の歪み、擦れ、キズ等にはご容赦下さい。素人検品に付きご容赦ください。当該モデルのJA777Aの機材は2021年に退役しており、型式と登録記号が同じという珍しい機体で大変貴重です。B777好きや航空機好きの方、贈り物にオススメです。発送方法については、サイズが100センチ予定で、ラクラクメルカリ便のヤマト宅急便にて発送予定です。梱包はできる限り外箱へのダメージを減らすために段ボールを使用いたします。機材情報製造番号は32650、新規登録は2006年10月20日、2021年4月22日に抹消登録されています。ギネスに登録されたGE90-115Bのエンジンを装備し、就航当時は247席の座席数で国際線仕様機として欧米路線で活躍しておりました。コロナウイルスによるANAの業績悪化から退役に至ってしまいました。#1:200#1/200#ヘルパ#herpa#hogan#ボーイング#boeing#B777#JA777A#ANA#エーエヌエー#全日空商事#全日空#飛行機#飛行機模型