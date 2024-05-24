セルジュ　ラシス Serge Lassus リトグラフ 極美品直筆サイン

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セルジュ ラシス【作家紹介】1933年 フランス南西部の町ビアリッツ生まれ。1950年 パリ装飾美術学校に入学1955年パリの広告代理店に入社し、印刷物のイラストを担当1959年故郷で開催された初個展で大好評を得、画家として本格的に活動を始める1981年以降、パリ、ボルドー、オンフール、ニース等フランス各地をはじめ、スイス、イタリア、スペイン、アメリカで個展を開催。ニーム絵画展第１位。マドリッド新進作家展第１位など多数受賞。1993年価値あるフランス作家大賞を受賞。【作品説明】●画題:乗馬シリーズ●画サイズ:縦12.9㎝×横8.5㎝●額装サイズ：縦30.3×25.2㎝●技法:リトグラフ●刷りナンバー：EA版●状態：良好極美品です。★額は新品です。★新品収納箱付属。※非常に良好美品で未使用に近いです。ただし、一度は人手に渡ったものなので、完璧を求める方、神経質な方は購入をお控え下さい。★お値引の交渉は承っておりません。種類...リトグラフ・石版画形式...額縁入り主題...動物