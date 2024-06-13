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バービー人形　ディズニーWORLD25記念＆カルバンクライン
商品番号 D26668917697
商品名

バービー人形　ディズニーWORLD25記念＆カルバンクライン
ブランド名 バービー
特別価格 税込 5,040 円
在庫状況 あり

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商品詳細

バービー人形2体セットウォルトディズニーWORLD25周年記念スペシャルエディションバービーカルバンクラインbloomingdale'sリミテッドエディション未開封ですが、経年劣化はありますカルバンクラインの方は輪ゴムが劣化しておりますご理解の上ご購入くださいフィギュア種類···コレクションフィギュア性別···女
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