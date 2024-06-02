安室奈美恵88ビーチボール

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商品詳細
安室奈美恵さんの直筆サインボールです。こちらで譲って頂いてから飾ってました。あまりサイン部分には、触れずに保管してましたがスレなどあります。サイン部分の写真も見やすく載せてます。 安室奈美恵さん引退もされていますし、とても貴重です。このまま膨らんだ状態での発送を考えてます。取り置き不可一点物です。ファンの方、宜しくお願い致します。
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