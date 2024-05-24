  • こだわり検索
ショッピングガイド
はじめてのお客様へ
ご利用ガイド
品質とサービス
コンシェルジュに相談
FAXでのご注文
ハザードトリガー 発光\u0026塗装
商品番号 H56079507036
商品名

ハザードトリガー 発光\u0026塗装
ブランド名 Hankle
特別価格 税込 5,040 円
在庫状況 あり

在庫状況について


数量：

ご購入前にご確認ください(商品・ブランドボックスについて)

返品・交換について

お気に入りに追加

お気に入り追加済

商品詳細

仮面ライダービルドに登場するハザードトリガーをメタリック塗装しボタンとメーターが光るように改造しました。▼内容・ハザードトリガー▼発光についてボタン押した際やハンドル回転などで音声と連動し発光します。　▼塗装について・赤→スターブライトシルバーにクリアーレッド・銀→スターブライトシルバー※仕上げにEXクリアーを吹いています。▼注意点・ボタン電池を入れると微弱の電流が流れるため、LEDが薄く発光します。・素人塗装のため、色ムラなどがある場合がございます。・一度中性洗剤につけて洗っておりますが、中古品の旨ご理解の上ご購入くださいませ。配送時にはトラブル防止のため電池を抜き、プチプチで保護し、お送りいたします。
http://narcologia.ru/goods/diamond182558.html
http://narcologia.ru/goods/housekeeper478509.html
http://narcologia.ru/goods/insignificant630282.html
ハザードトリガー 発光\u0026塗装
ビルドドライバー\u0026ハザードトリガー 発光\u0026塗装 | ghajn.gov.mt
ハザードトリガー 発光\u0026塗装
【発光改造＆塗装】ハザードトリガー&ビルドドライバー
ハザードトリガー 発光\u0026塗装
塗装品 DXハザードトリガー 仮面ライダービルド劇中プロップLED再現 ...
ハザードトリガー 発光\u0026塗装
塗装過程あり】エアブラシを使ってハザードトリガーをキラキラに塗装し ...
ハザードトリガー 発光\u0026塗装
ハザードトリガーをカッコ良く発光させる - MUDAなことをしよう。
ハザードトリガー 発光\u0026塗装
Amazon | 仮面ライダービルド DXハザードトリガー | ベルト ...
ハザードトリガー 発光\u0026塗装
ハザードトリガー発光改造【ATtiny85制御】 | とりあえず趣味とか色々
ハザードトリガー 発光\u0026塗装
【今更】ハザードトリガーを劇中塗装してみた！塗装･改造/paint Kamen Rider build hazard foam
ハザードトリガー 発光\u0026塗装
ビルドドライバー\u0026ハザードトリガー 発光\u0026塗装 | ghajn.gov.mt
ハザードトリガー 発光\u0026塗装
Amazon | 仮面ライダービルド DXハザードトリガー | ベルト・なりきり ...
ハザードトリガー 発光\u0026塗装
ハザードトリガーが光ったらかっこいいじゃん？【仮面ライダービルド】/Luminous HazardTrigger【KamenRiderBuild】
ハザードトリガー 発光\u0026塗装
TOY]DXフルフルラビットタンクボトル&ハザードトリガーセット 仮面 ...
ハザードトリガー 発光\u0026塗装
【発光改造】ハザードトリガーのスイッチを劇中みたいに光るようにしてみた！ ハザードフォームに変身！ 仮面ライダービルド レビュー Build
ハザードトリガー 発光\u0026塗装
塗装品 DXハザードトリガー 仮面ライダービルド劇中プロップLED再現 ...
ハザードトリガー 発光\u0026塗装
DXハザードトリガー メタリックレッド重塗装ver. 塗装完了!!【仮面 ...

この商品をチェックした人は、こんな商品もチェックしています

ワイルドストロベリー にはこのような商品もございます

narcologia.ru