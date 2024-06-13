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ピアノ高低椅子　(3段切り替え) 高さ調整簡単。
商品番号 D65134843953
商品名

ピアノ高低椅子　(3段切り替え) 高さ調整簡単。
ブランド名 Dspare
特別価格 税込 2,035 円
在庫状況 あり

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商品詳細

高さ47〜54幅48〜51奥行33カラー　マホガニ色☆高さ調整簡単です。★安定性があり脚は金属でとても　頑丈でしっかりしています。塩ビレザー張高低は片手ハンドルで、固定可能です。クリーニング、メンテナンス済みです。脚を外して発送しますが、簡単に組み立てられます。
http://narcologia.ru/goods/assessor291203.html
http://narcologia.ru/goods/sci-fi827247.html
http://narcologia.ru/goods/capitation193908.html
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