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- ピアノ高低椅子 (3段切り替え) 高さ調整簡単。
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商品詳細
高さ47〜54幅48〜51奥行33カラー マホガニ色☆高さ調整簡単です。★安定性があり脚は金属でとても 頑丈でしっかりしています。塩ビレザー張高低は片手ハンドルで、固定可能です。クリーニング、メンテナンス済みです。脚を外して発送しますが、簡単に組み立てられます。
http://narcologia.ru/goods/assessor291203.html
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