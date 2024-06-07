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長胴太鼓（1.6尺）、太鼓ケース（諏訪太鼓）、台をセットで
商品番号 U23527642357
商品名

長胴太鼓（1.6尺）、太鼓ケース（諏訪太鼓）、台をセットで
ブランド名 Uspare
特別価格 税込 10,062 円
在庫状況 あり

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商品詳細

種類...太鼓　メーカー不明長胴太鼓の1.6尺です。このサイズのケース（諏訪太鼓で購入）もセットで付けます。ケースは3、4年前に購入したものです。台もセットで付けます。20年ほど前から使っているので古いです。片面は、写真のように、破れがあります。また、4点目の写真のように、持ち手の部分をテープでとめています。都内近辺で、車で運べるところであれば、直接お届けします。
http://narcologia.ru/goods/browse878891.html
http://narcologia.ru/goods/injure285767.html
http://narcologia.ru/goods/Taipei215771.html

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