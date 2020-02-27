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- ＜送料込・＞モンスター MONSTER GODJ ポータブルDJシステム
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商品詳細
MONSTERGODJPortableポータブルDJシステム－－－－－－－－－－－－－－－－－－7年前に購入し、2−3回ぐらいしか使用していません。外箱も本体も綺麗な状態です。外箱のビニールカバーは多少折れて汚れています。充電もしっかりできます。電源のON、OFFも問題無いです。【付属品】全て揃っています・GODJ本体・ACアダプタ・USBケーブル・変換プラグ(日本向け)・変換プラグ(韓国向け)・変換プラグ(欧州向け)・取扱説明書【梱包】外箱をプチプチで梱包し発送致します。－－－－－－－－－－－－－－－－－－●世界初のバッテリー駆動による完全自律型DJシステム●2つの高機能ターンテーブル、精細な物理スイッチを搭載したミキサー、多彩なエフェクター、音楽ファイルの解析、それら全てを286gのコンパクトボディに集約●USB充電式種類···DJミキサー
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