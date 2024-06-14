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作者不詳/竹林田家図/山水図/掛軸/名家伝来/AD-280
商品番号 V80487867832
商品名

作者不詳/竹林田家図/山水図/掛軸/名家伝来/AD-280
ブランド名 Vspare
特別価格 税込 6,394 円
在庫状況 あり

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商品詳細

【参考】作者不詳【作品状態】本紙は絹本肉筆です。　本紙は薄汚れ、上下に多数の糊シミあります。表装は天地に薄汚れ、多数の糊シミあります。　　　　桐合せ箱付　　　　軸丈　縦　218㎝×幅　61㎝　写真で状態をご判断の上、宜しくお願い致します。*質問等ございましたらお気軽にコメントくださいませ。*送料は無料でお届けいたします。*他にも色々出品しております「名家伝来」と検索してみて下さい。宜しくお願いいたします。
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