作者不詳/竹林田家図/山水図/掛軸/名家伝来/AD-280

【参考】作者不詳【作品状態】本紙は絹本肉筆です。 本紙は薄汚れ、上下に多数の糊シミあります。表装は天地に薄汚れ、多数の糊シミあります。 桐合せ箱付 軸丈 縦 218㎝×幅 61㎝ 写真で状態をご判断の上、宜しくお願い致します。*質問等ございましたらお気軽にコメントくださいませ。*送料は無料でお届けいたします。*他にも色々出品しております「名家伝来」と検索してみて下さい。宜しくお願いいたします。



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