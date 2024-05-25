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- ラッセン イン アナザワールド 作品保証書有り
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商品詳細
ラッセン インアナザーワールド 161/250版画 250枚刷られたうちの161になります。サイズ額あり:横74×縦98cm額なし:横52×縦77cmサイン エディション有り箱・保証書あります購入時は60万円程で購入しました。かなり前に￼ラッセンのアート展示会で購入し、暫く飾っていましたが、その後は納戸で箱に入れた状態で保管をしていました。写真は上手に撮れず色味が暗く見えてますが、実物はもっと鮮明な色味です。中古品になりますが、状態はとても良いです。発送の際には額などは簡単にクリーニングして送ります。なるべく早くご購入頂きたく、価格交渉にには出来る限り対応させて頂きますのでご気軽コメント下さい。形式···額縁入り主題···動物
http://narcologia.ru/goods/rejuvenate749948.html
http://narcologia.ru/goods/sepulchral414532.html
http://narcologia.ru/goods/procurement105133.html
ラッセン イン アナザワールド 作品保証書有り
ラッセン イン アナザワールド 作品保証書有り
ラッセン イン アナザワールド 作品保証書有り
ラッセン イン アナザワールド 作品保証書有り
ラッセン イン アナザワールド 作品保証書有り
ラッセン イン アナザワールド 作品保証書有り
ラッセン イン アナザワールド 作品保証書有り
ラッセン イン アナザワールド 作品保証書有り
ラッセン イン アナザワールド 作品保証書有り
ラッセン イン アナザワールド 作品保証書有り
ラッセン イン アナザワールド 作品保証書有り
ラッセン イン アナザワールド 作品保証書有り
ラッセン イン アナザワールド 作品保証書有り
http://narcologia.ru/goods/rejuvenate749948.html
http://narcologia.ru/goods/sepulchral414532.html
http://narcologia.ru/goods/procurement105133.html
ラッセン イン アナザワールド 作品保証書有り
ラッセン イン アナザワールド 作品保証書有り
ラッセン イン アナザワールド 作品保証書有り
ラッセン イン アナザワールド 作品保証書有り
ラッセン イン アナザワールド 作品保証書有り
ラッセン イン アナザワールド 作品保証書有り
ラッセン イン アナザワールド 作品保証書有り
ラッセン イン アナザワールド 作品保証書有り
ラッセン イン アナザワールド 作品保証書有り
ラッセン イン アナザワールド 作品保証書有り
ラッセン イン アナザワールド 作品保証書有り
ラッセン イン アナザワールド 作品保証書有り
ラッセン イン アナザワールド 作品保証書有り