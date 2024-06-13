レインボーマン/ 当時物 ソフビ / 無版権 パチ/ 約14.8㎝

「レインボーマン」1970年代、当時物のソフビ。無版権、パチ物。約14.8㎝で希少品です。腕部分が可動しますが、緩めのつくりです。自宅、倉庫にて保管していました。経年の保管に伴う、汚れ、小傷はございます。その他、外観・コンディション・程度・状態に関してはお手数ですが掲載写真にてご確認いただきますよう、お願いいたします。



愛の戦士 レインボーマン 面取れ 無版権 ソフビ パチ マスク7種付き ...



mF487b [当時物] 無版権 ソフビ レインボーマン 2種 パチ 29cm 17cm ...



当時物 レインボーマン 面取れ ソフビ パチ マスク 無版権 27.5cm ...



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無版権 レインボーマン風ソフビ | まんだらけ Mandarake



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T 珍しい パチ 無版権 当時物 大きさ27.5cm タカトクより一回り小さい ...



mF487b [当時物] 無版権 ソフビ レインボーマン 2種 パチ 29cm 17cm ...



無版権 パーマン1号 青ヘルメット/白シャツ 約100mm | まんだらけ ...