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- レインボーマン/ 当時物 ソフビ / 無版権 パチ/ 約14.8㎝
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商品詳細
「レインボーマン」1970年代、当時物のソフビ。無版権、パチ物。約14.8㎝で希少品です。腕部分が可動しますが、緩めのつくりです。自宅、倉庫にて保管していました。経年の保管に伴う、汚れ、小傷はございます。その他、外観・コンディション・程度・状態に関してはお手数ですが掲載写真にてご確認いただきますよう、お願いいたします。
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