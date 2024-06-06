iScream RUI 直筆サイン入りチェキ

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さーちゃん (さや) (@Iscluvv) / X



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ファーストキッチンさんとのコラボで当選者に送られるもので、世界に1枚しかないチェキになります。届いてからOPP袋二重に硬質ケースに入れて暗所で保管していました。グッズ卒したこと、また経済的に苦しいのと、私よりも大切にしてくださるファンの方に持っていて欲しいという思いから出品致しました。⚠️購入意思のないいいね御遠慮ください。いいね増え次第値上げ致します。iScreamLDHRUI横井琉衣YUNA山下友菜HINATA佐藤暖ランペTHERAMPAGE川村壱馬吉野北人RIKUクリアチャームチェキフォトカード千社札レアldhexilesecondjsbgenerationstherampagefantasticsballistikboyzegirlsdreamhappinessflowersyy劇団exiledobermaninfinityhiro松本利夫usamakidaiatsushiakiratakahiro橘ケンチ黒木啓司tetsuyanesmithshokichinaoto小林直己岩田剛典白濱亜嵐関口メンディー世界佐藤大樹elly山下健二郎今市隆二登坂広臣片寄涼太数原龍友小森隼佐野玲於中務裕太likiya陣riku神谷健太与那嶺瑠唯山本彰吾川村壱馬吉野北人岩谷翔吾浦川翔平藤原樹武知海青長谷川慎龍鈴木昴秀後藤拓磨澤本夏輝瀬口黎弥堀夏喜木村慧人八木勇征中島颯太中尾翔太日高竜太加納嘉将海沼流星深堀未来奥田力也松井利樹砂田将宏amishizuka楓sayaka藤井夏恋川本璃miyuu伶武部柚那重留真波坂東希山口乃々華佐藤晴美石井杏奈青柳翔秋山真太郎小澤雄太鈴木伸之町田啓太小野塚勇人sway八木将康佐藤寛太kubocgspchokazukiグッズ種類···チェキ