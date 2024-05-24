セール価格　朱雀銀貨　白虎銀貨　青龍銀貨　白虎銀貨　各一枚 合計4枚セット

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コメント/購入前に、プロフィール及び下記必読頂き、ご了承の方のみご購入下さい。方位の四神銀貨 お値引きは同封割引、追加-180円/点のみ対応可能です。2020年 セレスティアアニマルシリーズ レッドフェニックス銀貨 朱雀銀貨2021年 セレスティアアニマルシリーズ ブラックタートル銀貨 玄武銀貨2019年 セレスティアアニマルシリーズ 白虎銀貨 ホワイトタイガー2020年 セレスティアアニマルシリーズ ドラゴン銀貨 青龍銀貨の 合計4枚のセット出品です。品位：999重量：1オンス31.1ｇ製造国：ニウエ限定：10000枚状態：未使用茶封筒へ簡易梱包でのネコポス発送になります。梱包が必要な方は、購入前にご連絡頂きましたら＋350円にて宅急便コンパクトへ変更が可能です。製造、梱包、輸送時に生じる振動により、キズやスポットなどが生じている場合が御座います。スターウォーズ銀貨#くまジロウ専用出品中↑様々な銀貨などのリンクになります。＃トランプ銀貨 ＃トランプ銅貨 ＃テスラ銀貨 ＃リンカーン銀貨＃オバマ銀貨 ＃30枚の銀貨＃アステカ銀貨 ＃ヘラ銀貨 ＃ハリーポッター銀貨＃007銀貨 ＃スーパーマン銀貨 ＃ET銀貨＃イーグル銀貨 ＃メイプル銀貨 ＃ウィーン銀貨 ＃ブリタニア銀貨 ＃カンガルー銀貨＃バットマン銀貨 ＃パックマン銀貨＃ミッキー銀貨＃シンプソンズ銀貨＃遊戯王銀貨＃ストリートファイター銀貨＃ソニック銀貨 ＃ルーニー・テューンズ銀貨＃チェコライオンの銀貨＃玄武銀貨や朱雀銀貨＃オリンポスの神々銀貨＃ウナとライオン銀貨アメリカンイーグル イーグル銀貨くまジロウ専用出品中