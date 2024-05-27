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【希少】未開封フランス版ポケカ3パック
商品番号 K49165239512
商品名

【希少】未開封フランス版ポケカ3パック
ブランド名 ポケモンカードゲーム
特別価格 税込 6,705 円
在庫状況 あり

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商品詳細

フランス版の未開封ポケモンカード3パックです。♯ポケモン♯ピカチュー♯エリカ♯スノクレ♯スカバイ♯ミモザ♯セレナ♯スターバース♯アルカナ♯セレナ♯ロコン♯ルギア♯VMAXクライマックス♯シャイニースターV   ♯イーブイヒーローズ♯蒼空ストリーム　　　♯摩天パーフェクト♯双璧のファイター　　♯漆黒のガイスト♯白銀のランス　　　　♯連撃マスター♯一撃マスター♯vstar♯アルセウス♯リザードン♯レア
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