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- 【希少】未開封フランス版ポケカ3パック
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商品詳細
フランス版の未開封ポケモンカード3パックです。♯ポケモン♯ピカチュー♯エリカ♯スノクレ♯スカバイ♯ミモザ♯セレナ♯スターバース♯アルカナ♯セレナ♯ロコン♯ルギア♯VMAXクライマックス♯シャイニースターV ♯イーブイヒーローズ♯蒼空ストリーム ♯摩天パーフェクト♯双璧のファイター ♯漆黒のガイスト♯白銀のランス ♯連撃マスター♯一撃マスター♯vstar♯アルセウス♯リザードン♯レア
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