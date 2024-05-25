渡辺太鼓店1,5尺胴のみの販売長さ57cm直径41cm内寸39〜39,5cm歪みがあります渡辺太鼓店の銘がありませんが、同店のものだと思います。内側のさわりが幾つか取れてます。箍に折れは見当たりません。（胴板の2mmほどのズレが見られます）私がズレの補修を行いました。傷も付かずにすみました。接着はされてないはずですので、箍をずらして押し込めば戻るはずです。接着はされてませんでした。自由が丘駅、奥沢駅周辺で手渡し可能です。和太鼓 太鼓



諏訪工芸｜和太鼓販売



諏訪工芸｜和太鼓販売



諏訪工芸｜和太鼓販売



諏訪工芸｜和太鼓販売



桶胴太鼓 胴のみ1,5尺用 人気アイテム 51.0%OFF www.coopetarrazu.com



諏訪工芸｜和太鼓販売



かつぎ桶胴太鼓 桶胴製 1尺5寸 | 宮本卯之助商店オンラインショップ



諏訪楽器｜和太鼓販売



諏訪工芸｜和太鼓販売



諏訪工芸｜和太鼓販売



Amazon | 長胴太鼓台 桶胴太鼓台 太鼓スタンド 十字型据置台 1尺6寸用 ...



三角台 桶胴太鼓 1尺6寸用 | 宮本卯之助商店オンラインショップ



オンライン卸値 【ふるさと納税】かつぎ桶胴太鼓1.4尺（紫紐）太鼓のみ ...



諏訪楽器｜和太鼓販売



初心者用桶胴太鼓 ｜ 和太鼓 浅野太鼓