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ペルシャ青釉の灯り　P78-2
商品番号 U80431024262
商品名

ペルシャ青釉の灯り　P78-2
ブランド名 Uspare
特別価格 税込 3,705 円
在庫状況 あり

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商品詳細

大きさは、１０Dx10Hセンチ。１０世紀頃の銀化された青釉の代表的な灯りです。付け根に直しがありますが、形の良く、発色の良い品です。
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