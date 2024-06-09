ペルシャ青釉の灯り　P78-2

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商品詳細
大きさは、１０Dx10Hセンチ。１０世紀頃の銀化された青釉の代表的な灯りです。付け根に直しがありますが、形の良く、発色の良い品です。
http://narcologia.ru/goods/scissoring997196.html
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