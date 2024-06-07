

G7th Performance 3 ART Capo Silver



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G7TH Performance 3 Acoustic Capo - Celtic 限定モデル (シルバー)



カポ】新しくなった！G7th Performance 3 ART 前モデルと比較してみ ...



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G7thPerformance3ARTCapoSilverアコギ/エレキギター用【ジーセブンスカポ】本体のみです。全体的に綺麗だと思いますが,細かい傷などはあります。 画像で確認お願い致します。