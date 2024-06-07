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G7th Performance 3 ART Capo Silver
商品番号 A77220908785
商品名

G7th Performance 3 ART Capo Silver
ブランド名 Aspare
特別価格 税込 1,440 円
在庫状況 あり

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商品詳細

G7thPerformance3ARTCapoSilverアコギ/エレキギター用【ジーセブンスカポ】本体のみです。全体的に綺麗だと思いますが,細かい傷などはあります。　画像で確認お願い致します。
http://narcologia.ru/goods/tenet454563.html
http://narcologia.ru/goods/displease565231.html
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