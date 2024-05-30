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USJ エクスプレス 優先券 チャレンジカード （エクスプレスパス）
商品番号 J14801202767
商品名

USJ エクスプレス 優先券 チャレンジカード （エクスプレスパス）
ブランド名 Jsmall
特別価格 税込 6,150 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ジュラシックパークザライドのチャレンジカード2008年発行家族やグループに20歳前後の男の子がいれば使用可能ですユニバーサル•エクスプレス•パスと違い、1グループの人数制限も無い特別な優先券です期限もありません当時、アトラクション搭乗の際に身長が規定に達してなく乗れなかった子供に貰えましたキャストに「大きくなって来てくれたら並ばずに優先的に乗せてあげるよ！」と、もらった貴重な特別な優先券です現在ジュラシック・パークは2025年初頭頃まで大規模改修のため休止中ですその為、休止期間中は下記アトラクションの中から1つ選んで、このカード1枚で1回限りでご使用できます＊スパイダーマン（⚠️2024年1月22日で終了)＊ザ・フライング・ダイナソー＊ハリウッド・ドリーム・ザ・ライド（通常）＊ミニオン・ハチャメチャ・ライド＊ミニオン・ハチャメチャ・アイス＊スペース・ファンタジー・ザ・ライド　（シーズンイベント版は使用不可）＊ジョーズ＊ウォーターワールド＊ユニバーサルモンスターライブロックンロールショー使用する際に休止アトラクションが追加されてることもありますのでキャストにご確認の上ご利用ください※長期自宅保管のお品の為、シミ汚れ等はございますが問題なくご利用いただけます。#ユニバーサルスタジオジャパン#スパイダーマン#チャレンジカード遊園地/テーマパーク···ユニバーサル・スタジオ・ジャパンエリア···関西枚数···1枚
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