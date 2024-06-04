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【終売】イチローズモルト DD リーフシリーズ　2本セット
商品番号 U14563294464
商品名

【終売】イチローズモルト DD リーフシリーズ　2本セット
ブランド名 イチローズモルト
特別価格 税込 8,722 円
在庫状況 あり

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商品詳細

出品キャンペーンのため24日(月)で出品取り消します。断捨離の為、順次コレクション放出します。イチローズモルトダブルディスティラリーズ　ロットNo.25200ml1本No.24200ml1本各BOX付き冷暗所にて保管しており、撮影時のみ箱を開けました。素人保管及び中古品にご理解のある方のみご購入をお願いいたします。保管等における細かいキズを気になさる神経質な方のご購入はご遠慮下さい。状態は写真にてご確認ください。画像の物が全てとなります。※プチプチに包み、段ボールに入れて発送いたします。※発送目安は念の為長めにしてあります。お急ぎの方は、ご購入前にご相談ください。可能な限り対応させていただきます。※即購入OKです。※未成年者の方はご購入をご遠慮ください。なお、ダブルディスティラーズは、現在はもう作っていない羽生で作られたイチローズモルトと現在秩父で作られているものをブレンドしたもので、近い将来、羽生ウイスキーの在庫がなくなればもう手に入りません。蒸留所・銘柄···イチローズモルト一本あたりの容量···200〜299ml総数···2本#新品#国産ウイスキー#イチローズモルト#プレミア#レア#終売#ロット#ナンバー
http://narcologia.ru/goods/enquire377489.html
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