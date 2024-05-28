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商品詳細
用品の種類···キャリーバッグ・カート用品ご覧頂きありがとうございます。数ヶ月前に購入し、車で遠出する際に一度数時間使用しております。他のバギーを購入した為出品いたします。綺麗な状態ですが新品を求める方はご遠慮下さい。中敷に引っ掻いたあとが多少あります。参考に6.5キロミニチュアシュナウザーで使用しました。OFTブロッサムリュックキャリーデニム Mサイズペットキャリー 犬猫４WAY(リュック・ショルダー•キャスター•手持ち)4輪とも360°回転式のキャスター付属品はリュックベルト、ショルダーベルト、キャスター、中敷など全てです。離島の場合別途送料が掛かります。サイズ【外寸】幅47.5×奥31.5×高43.5cm 【内寸】幅43×奥21×高29cm 【マット】幅42×高25cm【キャリーハンドル高】76cm/81cm/86cm 【ショルダーベルト長】76〜119cm(金具含)重量：約3.6kg耐荷重：約10kg
http://narcologia.ru/goods/stealth39676.html
http://narcologia.ru/goods/evaporation110624.html
http://narcologia.ru/goods/housekeeper465709.html
オーエフティー ブロッサムリュックキャリーデニム M コロコロ キャリー ペット 犬 猫 旅行 お出かけ 4way リュック ショルダー 手持ち サイズ(約)【外寸】幅47×奥29×高43cm【内寸】幅43×奥21×高31cm【入口】幅25×高31cm【キャリーハンドル高】76/80/84cm ...
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ブロッサムリュックキャリー デニム （M） | 株式会社オーエフティー
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ブロッサムリュックキャリーデニム M/ 犬用の通販 / ペット用品.com
【OFT】 ブロッサムリュックキャリー デニム M 犬 小型犬 中型犬 多頭飼い キャスター 取り外し 手持ち ショルダー リュック メッシュ 耐荷重 10kg
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ブロッサムリュック キャリー 専用キャスター 4個 – OFT STORE
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