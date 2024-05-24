【数量限定❗️SALE❗️】チンチラセレクションプロ600g×3袋＆試食品プレゼント

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【数量限定❗️SALE❗️】チンチラセレクションプロ600g×3袋＆試食品20袋プレゼント付！イースターチンチラセレクションプロ600g（200g×3）グルテンフリーフードご覧頂きまして有難うございます。ご質問等がなければ、即ご購入頂いて大丈夫です^^※お値引き不可です。価格の交渉はご遠慮下さい。※バラ売り不可です。送料のが高いのでセット販売とさせて頂いております。●チンチラセレクションプロ600g（200g×3）×3袋【賞味期限】2024/10〜●試食品20袋(1袋約7g前後)【賞味期限】2024/6〜【メーカー】イースター社【メーカー商品説明抜粋】当製品はグルテンフリーです。小麦を一切使用していません。【特長】●チンチラが食べやすい粒形状。●腸まで届く乳酸菌（EC-12株）を配合し、お腹の健康維持に配慮。●野草（おおばこ・たんぽぽ）、ハーブ（カモミール）、緑茶粉末を配合。毎日の健康維持に配慮しています。●β-グルカンを配合。また被膜で保護された効果の持続性が高い「高機能ビタミンC」を配合し、健康維持に配慮しています。●健康な消化吸収の維持に消化酵素を配合。注)原材料等詳細に関しては、商品パッケージに記載しております。■保証成分たんぱく質・・・・・・・16.5%以上脂質・・・・・・・・・・2.5%以上粗繊維・・・・・・・・・23.0%以下灰分・・・・・・・・・・10.0%以下水分・・・・・・・・・・10.0%以下カルシウム・・・・・・・0.8%以上リン・・・・・・・・・・0.4%以上総エネルギー・・390kcal以上/100g※新品、未開封ですが自宅保管の為ご理解頂ける方のみ、宜しくお願い致します。※梱包材はリサイクルのものを使用させて頂く場合もございます。簡易梱包ご了承下さいませ。グルテンフリーフード健康小動物餌 チンチラ主食5129→期間限定SALE価格5100