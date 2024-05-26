グラムリップス ヒョウ柄 トップス

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袖丈···半袖季節感···夏グラムリップスヒョウ柄のトップスフリーサイズ2.3回着用したため、多少の毛玉はございますが目立った汚れ、傷はないためまだまだ使って頂けると思います。衣替えのため出品します。自宅保管のため神経質の方は御遠慮下さい。