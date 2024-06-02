綿混　抗菌防臭効果あり　ベージュ

定価15,800円カラー···ベージュ季節感···秋、冬綿混素材の抗菌防臭効果で価値感のある機能素材です．ファスナー開きの端にストライプ柄のテープがアクセントになっています。後身頃のウエストにゴムシャーリングでウエストマークされて細見え効果があります。サンプル品の為定価より６０%〜７０%OFFで販売させていただいております。写真はなるべく同じ状況下で撮影しておりますが、素人撮影のため、若干の色の違いはご了承下さい。念の為タグでカラーの確認お願い致します。何かご不明点ございましたらお気軽にお問い合わせ下さい。仕事の都合ですぐに対応出来ない時もありますので、ご了承下さい。カラー···ベージュフード···フードあり（取外し不可）季節感···春、秋



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