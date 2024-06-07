ロンシャン ル・プリアージュ シュヴォ エレ 限定モデル 天使 トートバッグ

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○アイテムLONGCHAMPロンシャンル・プリアージュLePliageChevauxAilesシュヴォエレ限定モデルハンドバッグトートバッグショルダーバッグワンショルダー肩掛けハート柄天使柄馬柄ホースロゴA4PC書類収納可能大容量★大手リサイクルショップにて購入した商品でございます。○サイズタテ約24cmヨコ約28-39cmマチ約13.5cmハンドル約50cm平置き実寸。着画はお断りいたします。多少の誤差はご容赦ください。○状態角スレ、内側汚れはありますが、まだまだ御使用頂けます。状態は写真をご確認ください。※できるだけ写真を載せましたが、枚数の都合上載せられない箇所もございますので予めご了承ください。素人検品につき見落としがある場合がございます。中古品である事をご理解いただき、状態にご納得のうえ細かい事が気にならない方ご検討よろしくお願いいたします。保存袋や箱は撮影用です。○カラーネイビー 紺色○素材ナイロン○配送ダンボールの場合、商品に合わせて入れる箱を加工することがありますので予めご了承ください。