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リックオウエンス LARRY期 コントラスト ストライプ トラック パンツ 38
商品番号 Q84777851688
商品名

リックオウエンス LARRY期 コントラスト ストライプ トラック パンツ 38
ブランド名 リックオウエンス
特別価格 税込 18,900 円
在庫状況 あり

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商品詳細

リックオウエンスRickOwensLARRY期CONSTRASTSTRIPETRACKPANTSコントラストストライプトラックパンツ38(XS)BLACK(ブラック)国内正規品レディース【表記サイズ】レディースIT:38/GB:6/DE:34/US:2※XSサイズ程度【実寸サイズ】ウエスト　約58～76cm　もも幅　約28cm　裾幅　約13cm　股上　約35cm　股下　約65cm　【素材】本体:コットン100%切替:コットン100%【色】BLACK(ブラック)【仕様】ウエスト:ゴム入り・ドローストリング【状態】使用感が少なく、かなり状態の良い商品です。【備考】品番:RP19F5313-BAリリースシーズン:2019年秋冬セレクトショップ購入
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