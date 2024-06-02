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See By Chloe　シーバイクロエ　ショルダーバッグ　ハンドバッグ
商品番号 F89774702275
商品名

See By Chloe　シーバイクロエ　ショルダーバッグ　ハンドバッグ
ブランド名 シーバイクロエ
特別価格 税込 3,150 円
在庫状況 あり

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商品詳細

百貨店購入品。サイズ縦26cm横21cm幅15.5cmです！画像2枚目薄く汚れがあるのと他数カ所ありますが大きな汚れでは無いです。拭くととれるかもしれません。両サイド底少しだけ擦れ有り。多少型崩れあり。中は沢山入るので使いやすいと思います。大きな汚れなどではないので全然まだまだ使えるので是非ご検討下さい(^^)
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