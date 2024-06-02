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【美品】Plantation プランテーション 綿100% シャツ
商品番号 Y29611670916
商品名

【美品】Plantation プランテーション 綿100% シャツ
ブランド名 プランテーション
特別価格 税込 1,588 円
在庫状況 あり

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商品詳細

★古着の取り扱いを始めました！INEDイネド　INDIVI23区　POLORALPHLAUREN　REFLECTリフレクト　theoryセオリースーナウーナ　SUNAUNATOMORROWLANDトゥモローランド　BOSCHボッシュ　MACPHEEマカフィー　ROPEロペ　BALLSEYボールジィ　untitledアンタイトル　Apuweiser-richeアプワイザー　リッシェ　ナラカミーチェ　ストロベリーフィールズ　アダムエロペ　COSメンズ、レディース、小さいサイズ、大きいサイズTシャツ、シャツ、ブラウス、ニット、セーターパーカー、スウェット、トレーナー、スカート、パンツ、などなど幅広く取り扱いしておりますフォローいただけましたら、100円お値引きいたします！【商品説明】PlantationプランテーションシャツMサイズです。写真写りの都合でシワシワのように見えますが、生地がふわふわしており、そういうシャツでおしゃれです！部分的な寸法が気になる方はコメントお願いします。採寸いたします。　サイズ:【M】平均サイズ表●女性:S●身長:150～155cmバスト:75～81cmウエスト:56～61cmヒップ:82～88cm●女性:M●身長:155～160cmバスト:81～88cmウエスト:61～66cmヒップ:88～93cm●女性:L●身長:160～165cmバスト:88～95cmウエスト:66～75cmヒップ:93～99cm●女性:XL●身長:165～170cmバスト:95～103cmウエスト:75～81cmヒップ:98～104cm【状態：美品】目立った汚れありません。新品ではございませんの新品同様を求める場合はお控えください。素材...コットン
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