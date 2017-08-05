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着物リメーク　浴衣からブラウスチュニック(NO5)
商品番号 X84383197567
商品名

着物リメーク　浴衣からブラウスチュニック(NO5)
ブランド名 Xvital
特別価格 税込 1,680 円
在庫状況 あり

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商品詳細

絞り柄の凸凹のある浴衣（化繊混？)と　濃紺を合わせたブラウスです（洗済み）凸凹の地が　肌につかず良い着心地です綿１００％ではないと思います被りですが　着物風に合わせたデザインですので　脱ぎ着が楽です首周りと　ポケット口に紺色をあしらい　アクセントにしました後身頃の　両脇に紺色を　使ったので　スッキリ見えますポケットは右側一個です（サイズ）着丈　80cm身幅　60cm裾幅　64cm裄丈　63cm
http://narcologia.ru/goods/cryptographic757437.html
http://narcologia.ru/goods/ordering926379.html
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