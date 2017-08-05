着物リメーク　浴衣からブラウスチュニック(NO5)

絞り柄の凸凹のある浴衣（化繊混？)と 濃紺を合わせたブラウスです（洗済み）凸凹の地が 肌につかず良い着心地です綿１００％ではないと思います被りですが 着物風に合わせたデザインですので 脱ぎ着が楽です首周りと ポケット口に紺色をあしらい アクセントにしました後身頃の 両脇に紺色を 使ったので スッキリ見えますポケットは右側一個です（サイズ）着丈 80cm身幅 60cm裾幅 64cm裄丈 63cm



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