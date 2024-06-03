堤直美　オブジェ　インテリア　置物　N626

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商品詳細
箱：縦×横約8.8cm、高さ約7.7cmオブジェ：直径約5.5cm、高さ約6cm重さ約254.5g長期保管品の為、傷や汚れがございます。状態は写真でご確認ください。長期保管品の為、ご理解頂ける方宜しくお願い致します。#置き物
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