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堤直美　オブジェ　インテリア　置物　N626
商品番号 E90110828039
商品名

堤直美　オブジェ　インテリア　置物　N626
ブランド名 Espare
特別価格 税込 2,695 円
在庫状況 あり

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商品詳細

箱：縦×横約8.8cm、高さ約7.7cmオブジェ：直径約5.5cm、高さ約6cm重さ約254.5g長期保管品の為、傷や汚れがございます。状態は写真でご確認ください。長期保管品の為、ご理解頂ける方宜しくお願い致します。#置き物
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