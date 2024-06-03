TICCA ティッカ　半袖　Tシャツ　黒　スミクロ

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商品詳細
閲覧頂きありがとうございます。プロフィールも合わせてご覧ください。※コメント無しでの即購入OKです。・ティッカ・サイズ表記F平置き採寸肩幅約56.5cm身幅約61cm着丈約66.5cm袖丈約21.5cm※多少の誤差はご了承ください。※着用感には個人差がございます。身長・体重等おっしゃって頂けても、着用感の予想・返答は難しいですので、ご了承ください。◆状態◆気になるダメージ等なくまだまだ着用頂けます。・発送は、送料込/匿名配送/追跡/補償の付いたメルカリ便での発送をしております。・その他、ブランドTシャツやジャケットスウェット等、様々出品しております。ぜひプロフィールよりご覧くださいませ。#ティッカ
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