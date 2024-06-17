格安✨シャネル ネックレス チェーン 香水 ゴールド金具 ロゴ 十字架 ...

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#kannaのアクセサリーshop●アイテムCHANELシャネルネックレスペンダントアクセサリー香水中身ありゴールド金具十字架●カラーゴールド金色●サイズ高さ:約44cm横幅:約3cmマチ:約1.5cm平置き実寸。●状態中古品ですので使用感はありますが、全体的にこれといったダメージや汚れは見当たらない状態ですので、問題なく着用していただけるかと思います。多少鉄錆などございます。※あくまで主観になりますので写真にてご確認ください(^^)●配送簡易包装にて1〜2日程度で発送いたします。仕事の都合で遅れる場合がございますのでご了承ください。お急ぎの場合はご連絡いただけると助かります。●注意事項大手ブランド市場にて購入したものになります。商品は真贋鑑定済みです。写真に写っているギャランティカードや保存袋は特に記載がない場合撮影用で使用しているものです。ご購入前にプロフィールの確認をよろしくお願いします。管理番号:@#673