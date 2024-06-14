✨極美品 保存袋付✨　FURLA フルラ　ボエム　ショルダー　ブラック　レザー

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○アイテムFURLAフルラ マイキー ショルダー 斜めがけ ボディバッグ 黒 ブラック ロゴ レザー クロスボディ ボエム○購入元ブランドリユース店日本流通自主管理協会加盟店（AACD）質屋・古物市場・ストア商品鑑定済み商品です。○サイズタテ16cmヨコ19cmマチ8cmショルダーの長さ110cm（調節可能）平置き実寸。○状態比較的美品で目立った汚れや傷なども少ない為まだまだ長くお使いいただけるかと思います。⚠︎あくまで中古品です。 神経質な方完璧な状態をお求めの方はご遠慮願います。 ご了承の上お買い求めください。○付属品記載のもの以外は袋やカードは撮影用小物のため、商品のみの発送となります。○配送簡易包装にて2〜3日程度で発送いたします。仕事の都合で遅れる場合がございますのでご了承ください。2033-5000