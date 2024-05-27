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VINTAGE ヴィンテージ 3連リング シルバー925 指輪 5号 レディース
商品番号 H81003281436
商品名

VINTAGE ヴィンテージ 3連リング シルバー925 指輪 5号 レディース
ブランド名 ヴィンテージ
特別価格 税込 4,960 円
在庫状況 あり

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商品詳細

VintagetripleRingSilver925No.5ladiesアメリカにて購入したので、人と被らず一点物です。上質なシルバー925を使用したリング。年代物にしか出せない雰囲気があります。925刻印もしっかりあります。Cisséオリジナル巾着袋付き。カラー:シルバーサイズ:5号最大幅:0.2cm×3重量:3.3g★素材silver925★状態軽研磨仕上げ、煮沸消毒済みですがヴィンテージの為小傷はございます。味があり年代物ならではの良さが出ております。No.583
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