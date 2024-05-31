新品　Dao ワンピース

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商品詳細
お値下げしました新品未使用タグつき定価…19000円フリーサイズ着丈121身幅49肩幅41.5袖丈56.5赤×白ギンガムチェック予備ボタンつきしろくまワッペンの可愛いワンピースです袖に一箇所、保管汚れあり現状お渡しになります気になる方は、ご遠慮ください自宅保管#winレディース ←こちらからレディース商品をご覧いただけます【3.30】袖丈···長袖柄・デザイン···チェック
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JACQUEMUS LA ROBE DAO DRESS (JACQUEMUS/ワンピース) 98966253【BUYMA】
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