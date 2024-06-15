新品未使用 coach 財布

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商品詳細
ハワイのcoach正規店で購入したものです。ブランドCOACH(コーチ)種類財布・小物類≫二つ折り・三つ折り財布型番FCM238CM238名称SMTHLTHMCROWLT素材レザーサイズ横幅：10cm高さ：7.5cmマチ：3cm重さ：80g仕様本体：ホックボタン開閉内部：札入れ×1カード入れ×3背面：ファスナー付き小銭入れ×1カラーシトロンSV/C9【金具の色】シルバー付属品なし財布形/開け口···三つ折りカラー···ベージュ
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