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パール＆フラワーモチーフビーズ　ショルダーバッグ　パーティーバッグ　新品　レア
商品番号 V30659103761
商品名

パール＆フラワーモチーフビーズ　ショルダーバッグ　パーティーバッグ　新品　レア
ブランド名 ザラ
特別価格 税込 2,333 円
在庫状況 あり

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商品詳細

【商品説明】ビーズショルダーバッグは、ホワイト＆ゴールドのパール風ビーズが上品な雰囲気。グリーンのフラワーモチーフビーズが、可愛らしさをトッピングしてくれそう。上品でありながら可愛さも忘れない、大人可愛いデザインが素敵です。カラー···ホワイト×グリーン柄・デザイン···パール、フラワーモチーフ持ち手真ん中から花の下まで...39cm横（上）...17cm横（下）...26cmマチ...5.5cm＊フォロワー様、2点以上ご購入で割引致します。
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http://narcologia.ru/goods/browse724591.html
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