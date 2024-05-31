パール＆フラワーモチーフビーズ　ショルダーバッグ　パーティーバッグ　新品　レア

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【商品説明】ビーズショルダーバッグは、ホワイト＆ゴールドのパール風ビーズが上品な雰囲気。グリーンのフラワーモチーフビーズが、可愛らしさをトッピングしてくれそう。上品でありながら可愛さも忘れない、大人可愛いデザインが素敵です。カラー···ホワイト×グリーン柄・デザイン···パール、フラワーモチーフ持ち手真ん中から花の下まで...39cm横（上）...17cm横（下）...26cmマチ...5.5cm＊フォロワー様、2点以上ご購入で割引致します。