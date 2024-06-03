極美品　4℃、ハート★ルビー＆スタージュエリー、三日月★ピンクトルマリン

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商品詳細
⭐️お値下げ不可です。「ネックレス、おまとめ」百貨店で購入 ★スタージュエリー 三日月、18kYG刻印有ピンクトルマリン ブルーサファイア ダイヤモンド ♦︎付属品…箱、ギャランティ カード ♦︎購入価格…約43,200円 ★4℃ハート、18k刻印有 ルビー、ピンクサファイア ピンクトルマリン ダイヤモンド ♦︎付属品…箱 ♦︎仕様…チェーン40㎝ アジャスター付 ♦︎購入価格…約27,800円 ♦︎2,3回着けましたが 綺麗な状態です。 写真掲載が下手ですみまん。 ★お値下げ不可#4℃#スタージュエリー
http://narcologia.ru/goods/stair63100.html
http://narcologia.ru/goods/seamless677829.html
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