【新品・未使用・タグなし】COACH＊コーチ＊ショルダーバッグ＊パッチワーク

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商品詳細
コーチの未使用のショルダーバッグです。こちらのカラーはとても珍しく、希少価値がございます(〃^ー^〃)コーデュロイ、革、合成皮革、ツイード生地のパッチワークがかなりオシャレです(*^^*)定価は忘れてしまいました。申し訳ございません(\u003e_\u003c)#はなちゃんのお洋服#コーチ#COACH#ショルダーバッグ#ハンドバッグ#パッチワークパッチワークバッグパッチワークバッグショルダーバッグ#パープルカラー...パープル
http://narcologia.ru/goods/stair91800.html
http://narcologia.ru/goods/encourage232972.html
http://narcologia.ru/goods/rejuvenate415148.html
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