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【新品・未使用・タグなし】COACH＊コーチ＊ショルダーバッグ＊パッチワーク
商品番号 D70576830572
商品名

【新品・未使用・タグなし】COACH＊コーチ＊ショルダーバッグ＊パッチワーク
ブランド名 コーチ
特別価格 税込 5,040 円
在庫状況 あり

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商品詳細

コーチの未使用のショルダーバッグです。こちらのカラーはとても珍しく、希少価値がございます(〃^ー^〃)コーデュロイ、革、合成皮革、ツイード生地のパッチワークがかなりオシャレです(*^^*)定価は忘れてしまいました。申し訳ございません(\u003e_\u003c)#はなちゃんのお洋服#コーチ#COACH#ショルダーバッグ#ハンドバッグ#パッチワークパッチワークバッグパッチワークバッグショルダーバッグ#パープルカラー...パープル
http://narcologia.ru/goods/stair91800.html
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