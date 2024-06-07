SLY VELOURS TAILOR ジャケット マルチ(混色)

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着丈···ミドルカラー···ブラウン季節感···秋季節感···秋、冬フード···フードなしベロア生地元値17600円【VELOURSTAILORJK】毛足が短めのベロアを使用した秋らしいテーラードジャケット。グランジ感のある絶妙なムラ染め加工が新鮮で、一枚で主役になれるアイテム。【製品寸法】1/着丈:70||バスト:106||肩幅:50||袖丈:56||袖口幅:14【素材】【表地】コットン100【裏地】ポリエステル100【原産国】中国【VELOURSTAILORJK】毛足が短めのベロアを使用した秋らしいテーラードジャケット。グランジ感のある絶妙なムラ染め加工が新鮮で、一枚で主役になれるアイテム。【製品寸法】1/着丈:70||バスト:106||肩幅:50||袖丈:56||袖口幅:14【素材】【表地】コットン100【裏地】ポリエステル100是非お買い求めください！