flora bella フローラベラのラフィア　ラフィアトート　かごバッグ

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商品詳細
florabellaフローラベラのラフィア ラフィアトート ハワイかごバッグトートバッグカゴバッグ自己紹介文をお読みください。サイズ39cmWx30cmHx15cmDサイズ表は参考画像です、多少の誤差はご了承願います。状態試し持ちした程度 トラブルを避ける為神経質な方は固くご遠慮願います。
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