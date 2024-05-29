[値下げ可]アシメデザインケープブラウス　UNITED TOKYO



UNITED TOKYO（ユナイテッドトウキョウ）の「アシメデザインケープ ... UNITED TOKYO（ユナイテッドトウキョウ）の「アシメデザインケープ ...



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UNITED TOKYO（ユナイテッドトウキョウ）の「アシメケープブラウス ... UNITED TOKYO（ユナイテッドトウキョウ）の「アシメケープブラウス ...



UNITED TOKYOアシメケープブラウス-ウォッシャブル ... UNITED TOKYOアシメケープブラウス-ウォッシャブル ...



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アシメデザインケープブラウスUNITEDTOKYO新品未使用。即購入大歓迎！デザインノースリーブにケープが組み合わさったブラウスで、横から見た時も立体感のあるシルエットが特徴です。左右でフレアの入れ方が違うので動きが一定ではなく目を引きより女性らしい一枚に仕上がりました。身頃はノースリーブなのですが、ケープが隠してくれるので苦手な方でも着やすく、程よい肌見えが抜け感を演出してくれます。素材膨らみ感のあるコンパクトなストレッチマット素材で、ソフトさのある着心地の良いです。別地（ケープ部）には中空糸を使用した透けにくい軽量素材で紫外線防止効果が備わっております。カラー···ホワイト#ブラウス#UNITEDTOKYO#PUBLICTOKYO、#roku#MIDWEST#STUDIOUS#clane#クラネ #un3d#beautifulpeople#toga#.g.v.g.v#mame#sacai#ENFOLD#AKIRANAKA#TOGA#facetasm#ZARA#マルジェラ#セレクトカラー···ホワイト