sacra サクラ ツイードトップス 異素材 ラメ サイズ38 日本製

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商品詳細
sacra／サクラツイード異素材トップスナチュラルビューティーベーシック／リバティゼオドラブラウス7分丈正面と袖にはツイード生地、背面には異素材の生地を使ったトップスです。大人女子のキレイめファッションとして着用して頂けます♩一枚でも主役トップスにもなり、ジャケットを羽織って七五三や入園式などのセレモニー行事にも良いです。裏面全面に裏地付きで、汗染みなどもございません。バックファスナーの動作良好です。madeinJapan■カラー：マルチカラーネイビー×レッド×ホワイト×アイボリー■サイズ：タグ表記38サイズ身幅48cm着丈50cm袖丈30cm平置き・素人の採寸ですので若干の誤差はご了承ください。■素材：写真7枚目を参照して下さい。■状態：汚れ、ほつれなどはありません。比較的綺麗な状態です。中古品ということをご理解いただいた上でご購入をお願いします。■その他、注意事項：自宅にて保管していました。細かいデザインなどは写真にてご確認ください。検品をして発送を致しますが、素人検品ですので見落としがあるかもしれません。中古品ですので、少しでも気になる方はお控えください。なるべくコンパクトにして発送いたしますので、畳み皺が出ます。ご了承お願いします。七五三 入園式 大人女子 キレイめ ツイード ラメ プルオーバー ブラウス素材···ツイード
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