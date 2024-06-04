新品未使用 変則クルーネックネックデザイン プルオーバー カットソー 日本製



新品未使用 切り替え バイアスデザイン プルオーバー カットソー 日本製-



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新品未使用変則クルーネックデザインプルオーバーカットソーカラー[黒]素材[綿100%]※強撚糸日本製定価11800円サイズ[フリーサイズ]着丈51cm身幅45cm肩幅38cm袖丈25cmこちら新品未使用変則クルーネックデザインプルオーバーカットソー日本製になります。個性的なクルーネックデザインになっていてお洒落！強撚糸素材なので一枚でも着れますしインナーに合わせてもお洒落にオールシーズン着れます。今回緊急スペシャルプライスにて出品する事になりました。送料無料即決OKです。#センソユニコ#芽風#慈雨#ワールド#キャラオクルス#レリアン#セシカ#ヒロコビス#ヨシエイナバ#ヨーガンレール#マツオインターナショナル興味がある方この機会にどうですか？ご検討宜しくお願いします。