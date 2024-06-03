【SUKALA】ツイストトップス

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商品詳細
サイズはMです。フロントのベルトを交差し、後ろでリボンを結んで1枚で着用できるカップ付きのトップス。内側のブラトップ部分にはゴムを内蔵しており、安心できるホールド感。背中のヨーク部分と肩部分がメッシュ切替仕様で熱がこもりにくく、涼しげな印象に。素材は、UVカット効果がある肌触りの良いコットンを使用しているため常温ヨガにオススメ。繰り返し洗濯しても風合いの変化や毛羽立ち、色褪せを押さえる洗濯耐久があり、新品の風合いを長く快適に使用することが可能。ショート丈でレギンスと組み合わせると足長効果も抜群です。【商品仕様】ブランド:SUKALA【素材】本体：綿100％メッシュ：ナイロン90％ ポリウレタン10％裏地：ナイロン82％ ポリウレタン18％#ヨガウェアー#SUKALA#Mサイズ#ヨガ#送料込み
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http://narcologia.ru/goods/cotton332061.html
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