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商品詳細
Apuweiser-ribheアプワイザーリッシェ袖が透ける素材シフォン、ボタンくるみボタン、襟にビジュー破損なし、ディディールまで凝ったデザインです。秋もカーディガンやジャケットを羽織ると着れます。Mサイズ肩幅33身幅47.5着丈62.5袖丈47カラー···ホワイト袖丈···七分袖柄・デザイン···無地
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