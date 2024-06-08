dolce\u0026gabbana ドルガバ レオパード アニマル柄 tシャツ

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SIZEM肩幅(S)/身幅(W)/着丈(L)/袖丈(SL)39cm/40cm/69cm/18cmLEOPARDModelis164cmandwearsSIZEM※商品は一点物のVintageになる為、SOLDになった場合全く同じアイテムの再入荷はございません、予めご了承下さい。※採寸方法により、若干の誤差がある場合がございます、予めご了承下さい。※Vintage商品の為、使用感や経年劣化がある場合がございます。ご購入後の返品・交換は受け付けておりませんのでヴィンテージ商品にご理解のある方のみご購入をお願い致します。※商品の色味は出来る限り肉眼で見た場合に近いよう調整しておりますが、お手元のブラウザによって見え方が変わることがあります。他にも商品に関するご質問があれば、お気軽にお問い合わせ下さい。